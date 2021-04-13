TV'den nisanda film şöleni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TV'den nisanda film şöleni

Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
TV'den nisanda film şöleni

Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, nisan ayında dünyaca ünlü filmleri izleyicileriyle buluşturacak.

Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var
Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var

Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, nisan ayında dünyaca ünlü filmleri izleyicileriyle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Marvel filmlerinden Oyuncak Hikayesi Serisi'ne, Oceans Serisi'nden Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi'ne, gişe rekorları kıran yüzlerce film Vodafone TV'de yayına girecek.

Sinema TV iş birliği kapsamında Marvel filmlerinden oluşan geniş bir portföy hazırlayan Vodafone TV, kullanıcılarına, Türkiye'de yaklaşık 7,5 milyon kişinin sinemada izlediği, toplam dünya hasılatı 11,5 milyar doları aşan Ant-Man, Ant-Man And The Wasp, Captain America: The First Avenger, Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Captain Marvel, Marvel's The Avengers, Marvel's Avengers: Age Of Ultron, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame adlı yapımları izleme imkanı sunacak.

Nisan ayında ayrıca, Disney-Pixar'ın unutulmaz Oyuncak Hikayesi Serisi, tüm zamanların en iyi suç filmlerinden Baba Serisi, Oceans Serisi, Müzede Bir Gece Serisi, Tolkien'in efsanevi Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi ve Malefiz, Jumanji: Yeni Seviye, Bad Boys: Her Zaman Çılgın gibi gişe rekorları kıran filmlerle beraber 150'ye yakın film Vodafone TV'de izleyicilerle buluşacak.

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90'ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkanı sunuyor.

Google Play, Apple App Store, Android TV, LG Content Store, Samsung Smart Hub ve Apple TV online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 6 milyondan fazla indirildi.

Vodafone TV'nin aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1,3 milyona ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Otluoğlu, şunları kaydetti:

"Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, sinemasever müşterilerimiz için Nisan ayına özel zengin bir portföy hazırladık. Marvel filmlerinden Oceans Serisi'ne kadar birbirinden başarılı yüzlerce filmi izleyicilerimizin beğenisine sunacağız. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Mehtap Ar Mustafa Üstündağ Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TV'den nisanda film şöleni - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 10:58:57. #1.14#
title