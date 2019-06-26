TV'deki "terör örgütü propagandası" davasında karar

Kanal D'de yayınlanan "Beyaz Show" programına telefonla bağlanarak terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ayşe Çelik, Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararının ardından yeniden yargılandığı davada beraat etti.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ayşe Çelik iile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Tayyip Özdurmaz, Anayasa Mahkemesinin 9 Mayıs 2019 tarihli kararını okudu.

Savunma yapan Çelik, hakkındaki suçlamaya yönelik detaylı beyanda bulunduğunu, suç işleme kastıyla herhangi bir şekilde hareket etmediğini belirterek, "Kaldı ki eylemlerin suç olduğunu da düşünmüyorum. Anayasa Mahkemesinin ihlali kararı da gözetilerek beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Çelik'in avukatı Ramazan Demir de mahkemenin mahkumiyet gerekçesine esas kabul ettiği her şeyin Anayasa Mahkemesince çürütüldüğünü, Anayasa Mahkemesinin kararı ve dosya içeriği dikkate alınarak, ifade ve eylem kanunda suç olmadığı için müvekkilinin beraatini istedi.

Cumhuriyet Savcısı Talip Kalkan, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, PKK/KCK terör örgütünün 2015 yılında şehir merkezlerine sızdırdığı üyelerine verdiği talimatlar doğrultusunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşananları anlatıldı.

Bu dönemde Ayşe Çelik'in canlı olarak yayınlanan ve çok izlenen bir televizyon programına telefonla katılarak yaptığı konuşmanın, terör örgütü ve üyelerinin eylemlerini meşru gösterme ve teröristler lehine kamuoyu oluşturmaya yönelik olduğu kanaatine varılarak, yapılan yargılama sonucunda sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı belirtilen mütalaada, bu kararın İstinaf Mahkemesince onaylanarak kesinleştiğini ifade edildi.

Mütalaada, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sonucunda sanığın cezalandırılmasının gerekçesi olan konuşmanın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmedildiği aktarılarak, mahkemece verilen mahkumiyete ilişkin kararın tüm sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılmasına ve Anayasa Mahkemesinin kararlarının bağlayıcılığı da nazara alınarak, sanığın üzerine atılı suçtan beraatine karar verilmesi talep edildi.

Son sözü sorulan sanık Ayşe Çelik, "Suçsuzum." dedi.

Mahkeme heyeti, mahkemece sanık Ayşe Çelik hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen mahkumiyet kararının Anayasa Mahkemesinin 9 Mayıs 2019 tarihli kararı sonrasında ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine dair iddianamenin kabul edilebilir olduğuna ve Anayasanın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin tespit ve kararının değerlendirildiğini belirtti.

Heyet, mahkemece verilen önceki mahkumiyet kararının tüm sonuçları ile kaldırılmasına ve Anayasa Mahkemesinin kararı ile hak ihlali söz konusu olduğuna dair tespit gözetilerek, sanığın suç teşkil etmeyen eyleminden dolayı beraatine karar verdi.

Olayın geçmişi

Kanal D'de yayınlanan "Beyaz Show" programına telefonla bağlanan öğretmen Ayşe Çelik hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan iddianame düzenlenmişti. İddianamede, Kanal D'de 8 Ocak 2016'da yayınlanan Beyazıt Öztürk'ün sunduğu programa canlı yayında telefonla bağlanan ve öğretmen olduğunu belirten Çelik'in Doğu'daki olaylarla ilgili yaptığı konuşmada, "terör örgütü propagandası" yaptığı öne sürülmüştü.

Hakkında açılan dava sonucunda Çelik, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince, "PKK terör örgütünün şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterdiği ve bu şekilde terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlediği" gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Karara yapılan itirazlardan sonuç alınmaması üzerine Çelik'in avukatı, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesince, Ayşe Çelik'in, Anayasanın 26. maddesinin birinci fıkrasında güvence altına alınan "ifade özgürlüğü hakkının" ihlal edildiğine karar verilmişti.

Yüksek Mahkeme, kararın bir örneğini, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetmişti.

Ayrıca Ayşe Çelik'e, 5 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA