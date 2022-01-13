TV'de diziler neden yok? Dizilerin yeni bölümü neden yayınlanmıyor?

TV'de diziler neden yok? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bu hafta diziler yok mu, diziler neden yok, ne zaman başlıyor? Ekranların sevilen bazı dizileri yeni yılın ilk haftasında yayınlanmayacak. Kanalların reklam anlaşması imzalayacağı için yayınlamayacak olan dizilerin 11 Ocak 2022 tarihinden itibaren yeniden ekranlara geleceği öğrenildi.

TV'DE DİZİLER NEDEN YOK?

Bu hafta 2022 yılının ilk haftası olduğu için diziler yılbaşı tatili yapıyor. Haliyle bu hafta yılbaşı tatili nedeniyle hiçbir dizinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Fakat bazı dizilerin Özel bölümü yayınlandı. Ek olarak dün bir dizinin yeni bölümü yayınlanmıştı. Bunun dışında hiçbir dizinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Yılbaşı haftasından dolayı diziler bu hafta yok. Bazı dizilerin ise koronavirüs nedeniyle sete çıkamadığı belirtiliyor.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

2022 yılında dizilerin yeni bölümleri yeni yılın 2. haftası başlayacaktır. İlk hafta dediğimiz gibi yılbaşı arası nedeniyle diziler ekrana gelmemişti. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni bölümler yayınlanacaktır.

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