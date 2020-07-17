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TV+'da MotoGP heyecanı başlıyor

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'nin İspanya yarışı TV+'dan canlı yayınlanacak.

TV+'da MotoGP heyecanı başlıyor
17.07.2020 13:19 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:22

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'nin İspanya yarışı TV+'dan canlı yayınlanacak.

Turkcell'in açıklamasına göre, dijital TV platformu TV+, sporda en iyileri buluşturmaya devam ediyor. Dünyanın en önemli motor sporları etkinliklerinden biri olarak kabul edilen MotoGP'de yeni sezon TV+'da başlıyor.

Moto GP 2020 sezonunun ilk tam Grand Prix'i, 19 Temmuz'da İspanya'da koşulacak ve tüm heyecanı canlı yayınlarla TV+'da olacak.

MotoGP'de yarış yarın gerçekleştirilecek sıralama turlarıyla başlayacak. İspanya'daki yarışa en önden başlayacak pilotu belirleyecek mücadele, saat 15.10'da TV+'da yer alan S Sport'tan yayınlanacak. Pazar günü gerçekleştirilecek İspanya GP'si de saat 15.00'te izlenebilecek.

Uzun bir aradan sonra Avusturya'daki iki yarışla geri dönen Formula 1'in Macaristan yarışının da tüm detayları TV+'da olacak. Cumartesi günü sıralama turları, pazar günü de saat 16.10'da başlayacak yarış S Sport'ta olacak.

Kaynak: AA

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