TV bayram boyunca mobil internetten yemeden izlenebilecek

Tüm Vodafone aboneleri, 20-23 Temmuz tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı süresince Vodafone TV'yi mobil internetinden yemeden izleyebilecek.

Tüm Vodafone aboneleri, 20-23 Temmuz tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı süresince Vodafone TV'yi mobil internetinden yemeden izleyebilecek. ???????

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, Kurban Bayramı sebebiyle çok özel bir kampanya düzenliyor. Buna göre, tüm Vodafone aboneleri 20-23 Temmuz tarihlerini kapsayan bayram süresince Vodafone TV'yi mobil internetinden yemeden izleyebilecek. Vodafone'lulara, bayram hediyesi olarak, Vodafone TV'nin 90'ı aşkın TV kanalını ve film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriğini mobil internet kotalarından düşmeden izleme imkanı sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Berna Kulaksız, "Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Kurban Bayramı nedeniyle tüm Vodafone müşterilerimize yönelik bir kampanya düzenledik. Vodafone'lular, 20-23 Temmuz tarihleri arasında Vodafone TV içeriklerini mobil internetinden yemeden izleyebilecek. Bu vesileyle, tüm abonelerimizin bayramını kutluyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre ayrıca, Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90'ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkanı sunuyor. Google Play, Apple App Store, Android TV, LG Content Store, Samsung Smart Hub ve Apple TV online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 6,5 milyondan fazla indirildi. Vodafone TV'nin aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1,3 milyona ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol