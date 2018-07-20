Tüzün'den "Olağanüstü Kurultay" Açıklaması
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzaların parti tüzüğünde yazılı olan sürede genel merkeze teslim edileceğini bildirdi.
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzaların parti tüzüğünde yazılı olan sürede genel merkeze teslim edileceğini bildirdi.
Tüzün, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in olağanüstü kurultay talebiyle toplandığı belirtilen 604 imzanın, yarın 11.00'e kadar kendilerine ulaştırılması durumunda gereğinin derhal yapılacağına ilişkin açıklamalarını, Twitter paylaşımı üzerinden değerlendirdi.
Yaşar Tüzün, paylaşımında, "Partimizin tüzüğünde yazılı olan sürede yeterli sayıda noter tasdikli kurultay delegesi imzası, Genel Merkezimize teslim edilecektir." ifadelerine yer verdi.