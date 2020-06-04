Tuzlukçu'da kablo hırsızlığı Tuzlukçu ilçesi Avdal Mevkisi'nde bakır kablo çaldığı ileri sürülen iki şüphele yakalandı.

Tuzlukçu ilçesi Avdal Mevkisi'nde bakır kablo çaldığı ileri sürülen iki şüphele yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ileye bağlı Aşağımahalle Avdal Mevkisi'nde bir araziden bakır kablo çalmaya çalışan iki şüpheliyi gören tarla sahibi, şüphelilerin araç plakasını alarak Tuzlukçu İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

Şüphelilerin, Akşehir istikametine gittiğini tespit eden jandarma ekipleri, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak, aracın plakasını verdi.

Akşehir İlçe Jandarma ekipleri tarafından ilçe girişinde durdurulan araçtaki M.A.O. ve F.B. gözaltına alarak, Tuzlukçu İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Boş bir arazide bulunan çalıntı kablolara, jandarma ekipleri tarafından el konuldu.

Kaynak: AA