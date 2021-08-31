Tuzluca 'Tuz Terapi Merkezi' yoğun ilgi görüyor
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Tuzluca 'Tuz Terapi Merkezi' yoğun ilgi görüyor

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Yerel

Tuzluca 'Tuz Terapi Merkezi' yoğun ilgi görüyor Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yer alan önceleri Türkiye'nin önemli sofralık, sanayi ve karla mücadelede kullanılan kaya tuzu ihtiyacını karşılayan şimdi ise önemli sağlık merkezi olan tuz mağaraları ve Tuz Terapi Merkezi, yoğun ilgi görüyor.

Tuzluca 'Tuz Terapi Merkezi' yoğun ilgi görüyor

IĞDIR - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yer alan önceleri Türkiye'nin önemli sofralık, sanayi ve karla mücadelede kullanılan kaya tuzu ihtiyacını karşılayan şimdi ise önemli sağlık merkezi olan tuz mağaraları ve Tuz Terapi Merkezi, yoğun ilgi görüyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde sağlık turizmine kazandırılması için başlatılan Tuz Terapi Merkezi yaklaşık iki buçuk ay önce hizmete açılmıştı. Iğdır Valiliği öncülüğünde Iğdır Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Serhat Kalkınma Ajansı ve Tuzluca Kaymakamlığı tarafından yapılan çalışma ile hizmete açılan Tuz Terapi Merkezi vatandaşların da uğrak yeri olmaya başladı.

Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiği kabul edilen tuz mağaraları solunum yolu rahatsızlıkları olan vatandaşların da yoğun ilgisini görüyor. Ağrı'dan arkadaşları ile Tuz Terapi Merkezini görmeye gelen Selçuk Altay, mağarayı beğendiğini belirterek, "Ben burayı internetten sosyal medya sayesinde keşfettim. Gerçekten görülmesi gereken güzel bir yer. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyorum" dedi.

Mağara'da oluşan soğuk hava ise dışarının sıcağından bunalan kişilere büyük bir avantaj sağlıyor. Yapılan altyapı, ışıklandırma, çevre düzenlemesi ile güzel bir görüntü alan merkez yakın zamanda kafeterya hizmeti, sosyal alanlar ile çocuk oyun parklarının yanı sıra bir de konferans salonu içinde barındırmış olacak.

Tuz Terapi Merkezi yaklaşık olarak 22 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek. Ayrıca merkez, 8 bireysel tuz terapi odası, 1 toplu terapi odası da barındırıyor.

Tuzluca 'Tuz Terapi Merkezi' yoğun ilgi görüyor
Tuzluca 'Tuz Terapi Merkezi' yoğun ilgi görüyor
Tuzluca 'Tuz Terapi Merkezi' yoğun ilgi görüyor
Tuzluca 'Tuz Terapi Merkezi' yoğun ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum

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