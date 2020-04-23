Tuzluca'da yüksek kesimler beyaza büründü
Tuzluca'da yüksek kesimlerde yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.
23.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:51
Tuzluca'da yüksek kesimlerde yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yağan yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.Yaylacı ve yazlık köylerine giden çiftçiler zor anlar yaşadı. Havanın yerini kara bırakması hayvanları olumsuz etkilerken, hayvan sahiplerinin hayvanların yiyeceğinin kısıtlı olması nedeniyle zor günler geçireceklerini dile getirdiler. - IĞDIR
Kaynak: İHA