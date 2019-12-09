Tuzluca'da yoğun sis etkili oldu

09.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:08

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde yoğun sis etkili oluyor.



Tuzluca'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, Iğdır Tuzluca karayollarında görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, dinlenme tesislerinde sisin etkisini yitirmesini bekledi.Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyardı. - IĞDIR

Kaynak: İHA