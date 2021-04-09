Tuzluca'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü kutlandı
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Tuzluca'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tuzluca'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü kutlandı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü kutlandı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü kutlandı.

Iğdır Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Programa katılan kurum amirleri ve vatandaşlar tarafından şehir içinde araç konvoyu oluşturuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tebrikler kabul edildikten sonra ikramlar sunuldu. Cuma namazı öncesi şehitler için mevlit okutuldu.

Coşkulu geçen program renkli görüntülere neden oldu. - IĞDIR

Tuzluca'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü kutlandı
Tuzluca'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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