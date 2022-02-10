Tuzluca'da Şubat ayında gelen leylekler kara teslim oldu - Haberler
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Tuzluca'da Şubat ayında gelen leylekler kara teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tuzluca'da Şubat ayında gelen leylekler kara teslim oldu

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine erken dönen leylekler kara teslim oldu.

TUZLUCA, IĞDIR (İHA) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesine erken dönen leylekler kara teslim oldu.

Tuzluca ilçesine erken dönen leylekler, ilçede gün boyu etkili olan kara teslim oldu. Vatandaşların merakla izlediği leyleklerin bu mevsimde gelmesi mevsimlerdeki değisikligin hayvanlar üzerindede değisiklik gösterdiği belirtildi. - IĞDIR

Tuzluca'da Şubat ayında gelen leylekler kara teslim oldu

Tuzluca'da Şubat ayında gelen leylekler kara teslim oldu

Tuzluca'da Şubat ayında gelen leylekler kara teslim oldu

Tuzluca'da Şubat ayında gelen leylekler kara teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Tuzluca, Iğdır, Yerel, Haberler

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