Tuzluca'da Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde şiddetli rüzgar ve toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.



İlçede akşama doğru etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Rüzgarın şiddetiyle çıkan toz bulutları vatandaşlara zor anlar yaşatırken vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Hayatı durma noktasına getiren şiddetli rüzgardan korunmak isteyen vatandaşlar iş yerlerine sığındı.



Rüzgardan dolayı bazı ağaçların dalları kırıldı. - IĞDIR