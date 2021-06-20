Tuzluca'da KÖYDES seçimi yapıldı
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Tuzluca'da KÖYDES seçimi yapıldı

Tuzluca'da KÖYDES seçimi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde KÖYDES seçimi yapıldı.

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde KÖYDES seçimi yapıldı.

Tuzluca'da Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) toplantısı Kaymakam Salih Çiğdem başkanlığında gerçekleşti.

Tuzluca Atatürk orta okulunda yapılan toplantıya, İlçe kaymakamı ile 81 köy muhtarı katıldı. Yapılan seçimde önce ki sene encümen olan Bahçeli meydan muhtarı Ferdi Tayfur 1 yıl süreyle Köylere Hizmet Birliği encümen üyeliğine tekrardan seçildi. Encümenleri kutlayan Kaymakam Salih Çiğdem, Kaymakamlık olarak köylerin sorunlarını çözmek ve daha iyi hizmetler sunabilmek için çok çalışacaklarını belirtti.

Toplantı daha sonra Tuzluca'da KÖYDES tarafından yapılan yatırımların değerlendirilmesiyle son buldu. - IĞDIR

Tuzluca'da KÖYDES seçimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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