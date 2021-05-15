Tuzluca'da köy meydanında silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
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Tuzluca'da köy meydanında silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

Tuzluca'da köy meydanında silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde köy meydanında hayvan kesimi yapan vatandaşların üzerine, daha önceden husumetli olduğu belirtilen şahıs tarafından ateş açıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde köy meydanında hayvan kesimi yapan vatandaşların üzerine, daha önceden husumetli olduğu belirtilen şahıs tarafından ateş açıldı. Silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde, köylüler köy meydanında ortak hayvan kesimi yaparak paylaştığı sırada, belirlenemeyen nedenden dolayı, aynı köyde oturan ve daha önceden husumetli olduğu belirtilen E.A. adlı kişi köy meydanında toplanan vatandaşların üzerine rastgele ateş etti. Saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 36 yaşındaki Ünal Aydeniz Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Olay yerine güvenlik korucuları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, köy giriş çıkışları kapatılarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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