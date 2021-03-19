Tuzluca'da Köseler geleneği ile vatandaş moral buldu
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Tuzluca'da Köseler geleneği ile vatandaş moral buldu

19.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:12
Tuzluca'da Köseler geleneği ile vatandaş moral buldu

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla yaşatılan Köse geleneği pandemi sürecinde sıkılan vatandaşlar için moral kaynağı oldu.

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla yaşatılan Köse geleneği pandemi sürecinde sıkılan vatandaşlar için moral kaynağı oldu.

Tuzluca İlçesinde Nevruzun gelmesiyle yıllardır gelenek olarak yaşatılan Köseler geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Pandemiden önceki dönemlerde şenliklerde büyük kutlamalar yapılırken, salgın nedeniyle tüm programlar iptal edildi. Nevruz bayramlarını az da olsa şenlendirmeye çalışan Köseler akşam saatlerinde ortaya çıkarak vatandaşların kapılarını çalıp kapıda oynayarak vatandaşların verdiği ikramları kabul ediyorlar. Kapısında oynayan Köseler hakkında açıklama yapan Cüneyt Türkan bu durumdan çok memnun kaldıklarını belirterek "Pandemi süreci yüzünden geleneğimiz olan ve baharın müjdeleyicisi olan nevruz bayramına böyle girmek çok üzücü. Köseleri görünce azda olsa yüzümüz güldü ve bizi mutlu etti. İnşallah en kısa sürede salgın biter de o güzel günleri tekrardan yaşarız" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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