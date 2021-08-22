Tuzluca'da ki köylerde sulama suyu tesis yapım projesi tamamlandı
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Tuzluca'da ki köylerde sulama suyu tesis yapım projesi tamamlandı

Tuzluca'da ki köylerde sulama suyu tesis yapım projesi tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tuzluca ilçesi Güllüce, Karakoyun ve İnce köyleri sulama suyu tesis yapım projesi tamamlandı.

Tuzluca ilçesi Güllüce, Karakoyun ve İnce köyleri sulama suyu tesis yapım projesi tamamlandı.

Iğdır'da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacı ile Iğdır İl Özel İdaresi tarafından yürütülen ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen 1.958.000 TL maliyeti olan proje hayata geçirildi. Tuzluca ilçesi Güllüce, Karakoyun ve İnce köylerinde 2020 yılı itibariyle toplam sulanan alan 3000 dekar iken İl Özel İdaresi tarafından 2021 yılı itibariyle tamamlanan 3950 m uzunluğunda yarı açık ve kapalı sistem proje ile bu rakam 6 bin 400 dekara ulaşmış oldu. - IĞDIR

Tuzluca'da ki köylerde sulama suyu tesis yapım projesi tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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