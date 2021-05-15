Tuzluca'da Filistin'e destek mitingi
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Tuzluca'da Filistin'e destek mitingi

Tuzluca'da Filistin'e destek mitingi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Filistin'e Destek mitingi düzenlendi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Filistin'e Destek mitingi düzenlendi.

Tuzluca İlçesinde Ali- Aba derneğinin düzenlemiş olduğu Filistin halkına destek olmak için belediye meydanında toplanan yüzlerce kişi İsrail'i protesto etti. Burada açıklamalarda bulunan dernek yöneticileri 'İsrail'in yapmış olduğu insanlık suçudur. Müslüman alemine zulümdür. İsrail bir an evvel Filistin ve Kudüs üzerinden ellerini çekmelidir' açıklamalarında bulundu. - IĞDIR

Tuzluca'da Filistin'e destek mitingi
Tuzluca'da Filistin'e destek mitingi
Tuzluca'da Filistin'e destek mitingi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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