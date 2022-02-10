Tuzluca'da dereler dondu, evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu

TUZLUCA, IĞDIR (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Iğdır

Iğdır'da, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yüksek kesimli dağ köylerindeki vatandaşların yaşam şartlarını zorlaştırıyor.

Tuzluca ilçesinde etkili olan soğuk havadan dolayı dereler dondu, evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu ve araçların camları buzla kaplandı.

Yöre sakinlerinden Ahmet Kaya, bu yıl kışın geçmiş yıllara oranla daha sert geçtiğini belirterek, "Kar yağışından sonra hemen hemen gün fırtına, tipi oluyor. Kış geldikten sonra biz 5 ay karın altında kalıyoruz. Kışın burada soğuk, kar ve tipiden dolayı hayat şartları çok zor ve çetin geçiyor." dedi.