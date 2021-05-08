Tuzluca'da arıcılara ilaç dağımı yapıldı
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Tuzluca'da arıcılara ilaç dağımı yapıldı

Tuzluca'da arıcılara ilaç dağımı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Arı Hastalıkları ile Mücadele ve Verimi Artırma Projesi Kapsamında arıcılara ilaç dağımı yapıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Arı Hastalıkları ile Mücadele ve Verimi Artırma Projesi Kapsamında arıcılara ilaç dağımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Arı Hastalıkları ile Mücadele ve Verimi Artırma" projesi kapsamında Tuzluca'da arıcılara, Iğdır genelinde karşılaşılan Varroosis zararlısının tedavi edilmesine yönelik ilaç dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım programına Tuzluca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kemal Birge, Iğdır Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüccet Şabahat, Tuzluca Ziraat Odası Başkanı Mehmet Öner ve arıcılar katıldı.

Bölgede özellikle bahar zamanı karşılaşılan bal arılarındaki yavru çürüklüğü (Varroosis) hastalığının önlenmesi, Arıcılığın geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen faaliyet kapsamında, bin 248 şişe arı ilacı, 156 bal üreticisine dağıtıldı. - IĞDIR

Tuzluca'da arıcılara ilaç dağımı yapıldı
Tuzluca'da arıcılara ilaç dağımı yapıldı
Tuzluca'da arıcılara ilaç dağımı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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