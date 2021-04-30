Tuzluca Belediyesinden dar gelirli ailelere yardım
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Tuzluca Belediyesinden dar gelirli ailelere yardım

Tuzluca Belediyesinden dar gelirli ailelere yardım
Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

Iğdır'ın Tuzluca Belediyesi, tam kapanma sürecinde evlerinde kalan 1000 aileye yardım kolisi dağıtıyor.

Iğdır'ın Tuzluca Belediyesi, tam kapanma sürecinde evlerinde kalan 1000 aileye yardım kolisi dağıtıyor.

Belediye ekipleri, "Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla gerçekleştirilen yardım çalışmasını, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) önlemleri kapsamında sürdürülen sokağa çıkma kısıtlamasında da ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanın başlangıcından beri yardımda bulunduklarını, bu yardımları kısıtlama süresince de sürdüreceklerini söyledi.

Salgının dünya ekonomisinde sıkıntılar yaşattığı ifadeden Türkan, "Ülkemizde ekonomik anlamda da bazı sıkıntılar oldu. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında aldığı önlemlere destek vermek için bugün halkımızın yanındayız, bu manada bir kampanya başlattık. Ramazan yardımı adı altında yaptığımız çalışamadan 3 bin 500 hane olan Tuzluca ilçemizde yaklaşık 1000 haneye erzak dağıtımı başlattık. Bu kısıtlamanın yaşandığı günlerde bu çalışmamızı sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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