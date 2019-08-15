Tuzluca Belediyesi'nden gıda ve hijyen denetimi

15.08.2019 17:06

Tuzluca Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından ilçede gıda ve hijyen denetimi yapıldı.

Tuzluca Belediye zabıta ekipleri ve Gıda Tarım Bakanlığı görevlileri ile birlikte gıda ve hijyen denetimi yapıldı. Açıklamada bulunan Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan, "Tarihi geçmiş gıda malzemeleri imha edilmek üzere toplatıldı. Gerekli tutanaklar ve uyarılar yapıldı. Belirli aralıklarla kontroller devam edecek. Tuzlucalının sağlıklı beslenmesi ve sağlıklı ürünler alabilmesi önceliğimiz olacaktır. Bununla ilgili gereken hassasiyeti göstereceğiz" açıklamalarında bulundu. - IĞDIR

Kaynak: İHA