Tuzlu Kaynak Suyu Birçok Derde Deva

Sivas'ta yer altındaki bir kaynaktan çıkan yoğun tuzlu su ilaç sanayisine kazandırılmayı bekliyor. Suyun, eczanelerde 100 millilitresi 25-50 TL arasında satılan okyanus sularına alternatif olabilecek kalitede olduğu ifade ediliyor.



Sivas'a bağlı Bingöl köyünde yerin 50 metre altından çıkartılan yoğun tuzlu su 25 bome'lik tuzluluk oranı ve içerdiği 84 farklı mineral değeri ile dikkat çekiyor. Günümüzde ihraç edilen ve kaynak tuzu üretiminde kullanılan suyun, eczanelerde 100 millilitresi 25-50 TL arasında satılan okyanus sularına alternatif olabilecek kalitede olduğu ifade ediliyor.



Bingöl köyünde doğal tuzlu kaynak suyu ile kaynak tuzu üretimi yapan Fikri Çiçek, tuz üretiminde kullanılan suyun solunum yolu ve cilt hastalıklarına faydalı olduğunun düşünüldüğünü belirterek "Suda yapılan analizlerde 25 bome değere sahip olduğunu görüyoruz. Suda yapılan bilimsel analizlerde ise 84 farklı mineral içerdiği tespit edildi. Bunlar içerisinde en değerlisi ise doğal iyottur. Bu sudaki tuzluluk oranlarında en üst seviyedir. Bu suyu tuz üretiminde kullanıyoruz ama birçok sağlık sorununa da iyi geliyor. Geniz akıntısı olan, gribal enfeksiyonu olan hastalar okyanus suyu kullanır. Tuzlu okyanus suyunu spreyler ile burunlarına çekerler. Biz de bu suyu aynı amaçla kullanıyoruz. Genizlerin açılmasında, rahat nefes almada ve üst solunum yollarındaki enfeksiyonların iyileşmesinde etkili olduğunu bizzat deneyerek gördük. Bunun yanında, astım hastalarına da çok iyi geliyor. Bu suyu alır demlikte kaynatırız, bu suyun buharını hastalar koklar ve nefes alma darlığını çözer. Egzamaya, yaraya iyi gelir. Nasıl ki balıklı çermiğin yaraları tedavi ediyorsa bu tuzlu su da tedavi ediyor" dedi.



"Okyanus suyuna alternatif"



Okyanus suyunda tuzluluk oranının 5 ile 10 bome arasında olduğunu belirten Çiçek, kaynak suyunda ise bu oranın 25 olduğunu hatırlatıp, "Özellikle bebeklerin genizlerinin açılması için kullanılan okyanus suları tam anlamı ile organik değildir. Okyanustaki bir çok zararlı bakteriyi de içerme ihtimali yüksektir. Bunlar ithal ürünlerdir ve yüksek fiyatlarda satılmaktadırlar. Bizim bu su ise yerin 50 metre altından çıktığı için hiçbir katkı içermez. Hiçbir kimyasal malzeme de yoktur. Deniz suyu 5 bomedir, bizim bu tuzlu su ise 25 bomedir. Biz şuan bu suyun tuzunu alıyoruz. Diğer özelliklerinden faydalanamıyoruz. Mesela astım hastalığı ilacı olsun, gribal enfeksiyon ilacı olsun bunu okyanus suyu gibi değerlendiremiyoruz" ifadelerini kaydetti



Çiçek, kaynak suyunu ilaç sanayisine dönüştürmek için projeleri olduğunu ancak bu projelerini hayata geçirebilmek için desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. - SİVAS