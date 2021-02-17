Tuzlaspor ve kulüp başkanı Recep Doğrul PFDK'ye sevk edildi
17.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:46
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Tuzlaspor Kulübünü ve başkanı Recep Doğrul'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Tuzlaspor Kulübünü ve başkanı Recep Doğrul'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.
Kulüp başkanı Recep Doğrul'un ise sosyal medya hesabından yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür