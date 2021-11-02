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Tuzlaspor'un yeni teknik direktörü Şenol Fidan oldu

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Tuzlaspor'un yeni teknik direktörü Şenol Fidan oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktörlüğe Şenol Fidan getirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktörlüğe Şenol Fidan getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tuzlaspor'umuzun yeni teknik direktörü Şenol Fidan oldu. Kendisine, 'Takımımıza hoş geldin' diyor, beraber nice başarılara imza atmayı temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sezona Uğur Tütüneker yönetiminde başlayan mavi-beyazlı ekip, 11. haftası geride kalan ligde çıktığı 10 maçta 14 puanla 8. sırada yer aldı.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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