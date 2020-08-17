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Tuzlaspor'un Bolu kampı başladı

Bolu'da yeni sezona hazırlanan Tuzlaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, "Bu sene de hedefimiz mutlaka olacaktır.

Tuzlaspor'un Bolu kampı başladı
17.08.2020 18:28 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:44

Bolu'da yeni sezona hazırlanan Tuzlaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, "Bu sene de hedefimiz mutlaka olacaktır. Ama bunu da zaman belirleyecektir. Biz bir takım olma yolunda bir mücadele vereceğiz" dedi.

TFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Tuzlaspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu kampı başladı. Mavi beyazlı ekip, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Doğa harikası Abant bölgesinde yeni sezona hazırlanan İstanbul ekibi, günde çift antrenman yapacak. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "3 gün Tuzla'da adaptasyon çalışması yaptık. Burada da ilk antrenmanımıza başlayacağız. 9 gün planladık. İlk etabı 9 gün sürecek. Tamamen yükleme antrenmanı olarak sürdüreceğiz. Biraz şiddeti yüksek antrenman olacak. İkinci bölümde de 10-12 günlük bir çalışmamız daha olacak. Bunları da hazırlık maçlarına vereceğiz. Zaten ligin başlamasına 1 aylık bir zaman var. Bu zamanımızı oyuncu grubumuzla hazırlık olarak geçireceğiz. Bizim için biraz zaman dar. Ona göre bir antrenman planlayıp hazırlanmak için mücadele edeceğiz" dedi.

"YAKLAŞIK 8-10 OYUNCU BEKLİYORUM"Ligin bitmesinin ardından takımdan ayrılan oyuncu sayısının çok fazla olduğunu anlatan Taşkın, "Giden oyuncumuz çok fazla. Elimizde bir iskelet kadro kalmadı. Tamamen yeni bir takım yapıyoruz. Şu ana kadar 6-7 oyuncuyla anlaştık. Şu anda daha çok genç oyuncularımızla kamptayız. Özellikle yabancı transferleri kolay olmuyor. Ülkelerinden gelmeleri, kontak kurulması zor oluyor. Bunlarla ilgili ince eleyip sık dokuyup, yanlış bir transfer yapmamak için mücadele veriyoruz. Bunun yanında yerli oyuncular da gelecek. Yaklaşık 8-10 oyuncu bekliyorum. Tabii bu bizim hareket kabiliyetimizi kısıtlıyor. Çünkü her gelen oyuncuya ayrı bir program yapmak zorundayız. Tuzlaspor olarak bu sene güzel bir şampiyonluk yaşadık. Ligde varlığını hissettirebilen bir Tuzlaspor yaratmak için de var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu."PANDEMİDE HERKES ÇOK TEDİRGİN DURUMDA"Pandemi sürecinin hazırlık dönemine etkilerinden de bahseden Taner Taşkın, "Pandemide herkes çok tedirgin bir durumda. Bu işin fiziksel boyutu ayrı, yeni bir ortama giriyorsunuz. Bulunduğumuz yerde 4 tane takım var. Zaman zaman duyuyoruz, 'Bu takımda şu oyuncuda çıktı, bu hocada çıktı.' Bunun tedirginliği var. Bunun psikolojik boyutu çok daha önemli fiziksel boyutundan. Bunun için ayrı bir çaba harcıyoruz. Oyuncularımıza sürekli ellerini yıkamaları, ellerini ağızlarına götürmemeleri gerektiğini söylüyoruz. Bizim yapabileceklerimiz bu kadar" dedi."NEDEN TUZLASPOR BİR SÜRPRİZ YAPMASIN?"

Taner Taşkın, takım olma yolunda mücadele verdiklerini ve yeni sezona sürpriz yapmak için çalışacaklarını söyleyerek, şöyle konuştu: "Biz hoca grubu olarak 3 tane şampiyonluk yaşadık, 5 defa play-off yaşadık. Her sene yarışmacı bir hoca grubu olduk. Bu sene de hedefimiz mutlaka olacaktır. Ama bunu da zaman belirleyecektir. Biz bir takım olma yolunda bir mücadele vereceğiz. İnşallah becerebilirsek neden Tuzlaspor bir sürpriz yapmasın. Bunu da yapabilecek bir camiaya sahibiz."

Kaynak: DHA

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