Tuzlaspor Ümraniyespor maçında gerginlik
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Tuzlaspor Ümraniyespor maçında gerginlik

14.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:43
Tuzlaspor Ümraniyespor maçında gerginlik

Tuzlaspor-Ümraniyespor müsabakasında ilk yarıda yaşanan bir pozisyonun ardından gerginlik çıktı.

Tuzlaspor-Ümraniyespor müsabakasında ilk yarıda yaşanan bir pozisyonun ardından gerginlik çıktı. Tuzlasporlu yedek futbolcu Samet Asatekin, Ümraniyespor yedek kulübesindeki futbolcularla tartıştı. Protokol tribününe de sıçrayan gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor ile Ümraniyespor Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda karşı karşıya gelirken, müsabakanın 41. dakikasında tansiyon yükseldi. 41. dakikada Vrsajevic'in Ahmet Yazar'a yaptığı faulün ardından Anıl Karaer ile Ercan Coşkun saha içinde tartışma yaşadı. Bu sırada Ümraniyespor yedek kulübesi tarafında ısınan Tuzlasporlu Samet Asatekin de kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesi ile tartışmaya girdi. Tırmanan gerginlik protokol tribününe de sıçradı. İki takımın tarafları arasında yaşanan sözlü tartışma güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Ümraniyespor yedek kulübesi tarafında ısınan Tuzlasporlu futbolcular da olayların ardından müsabakanın dördüncü hakemi Bayram Başkan'ın uyarısıyla diğer tarafa alındı. - İSTANBUL

Tuzlaspor Ümraniyespor maçında gerginlik
Tuzlaspor Ümraniyespor maçında gerginlik
Tuzlaspor Ümraniyespor maçında gerginlik
Tuzlaspor Ümraniyespor maçında gerginlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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