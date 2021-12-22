Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan istifa etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan istifa etti

Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan istifa etti
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig 14. hafta erteleme maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor'da teknik direktör Şenol Fidan, görevinden istifa etti.

Spor Toto 1. Lig 14. hafta erteleme maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor'da teknik direktör Şenol Fidan, görevinden istifa etti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fidan, "Futbolcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Performansımızı oyuna yansıtıyorduk ama skora yansıtamıyorduk. Bu maçta galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyordum ama olmadı. Yönetime istifamı sundum. Bundan sonra Tuzlaspor'da olmayacağım." ifadelerini kullandı.

Ligde çıktığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Tuzlaspor, 17 hafta sonunda 23 puanla 10. sırada yer alıyor.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title