Tuzlaspor - Medipol Başakşehir FK Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Son 16 tur karşılaşmaları devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Tuzlaspor - Medipol Başakşehir FK arasında oynanacak. Peki Tuzlaspor - Medipol Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?