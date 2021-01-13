Tuzlaspor - Medipol Başakşehir FK Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Son 16 tur karşılaşmaları devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Tuzlaspor - Medipol Başakşehir FK arasında oynanacak. Peki Tuzlaspor - Medipol Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Tuzlaspor - Medipol Başakşehir FK maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
TUZLASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tuzlaspor - Medipol Başakşehir FK maçı 13 Ocak Çarşamba 2021 günü (bugün) saat 18:45'de ATV'de başlayacaktır.
TUZLASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?
Tuzlaspor - Medipol Başakşehir FK maçı A Spor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor ve ATV kanallarında yayınlanıyor.
TUZLASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK MAÇI HAKEMLERİ KİM?
TURGUT DOMAN(Hakem)
SAMET ÇİÇEK(1. Yardımcı Hakem)
MERT BULUT(2. Yardımcı Hakem)
İLKER YASİN AVCI(Dördüncü Hakem)
KEMAL ÇAKMAK(Gözlemci)
OZAN CANYURT(Temsilci)
ATALAY BAHAR(Temsilci)
REFİK EMRE(Temsilci)