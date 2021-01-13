Tuzlaspor - Medipol Başakşehir FK Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Tuzlaspor - Medipol Başakşehir FK Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:17
Tuzlaspor - Medipol Başakşehir FK Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Son 16 tur karşılaşmaları devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Tuzlaspor - Medipol Başakşehir FK arasında oynanacak. Peki Tuzlaspor - Medipol Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Tuzlaspor - Medipol Başakşehir FK maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

TUZLASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tuzlaspor - Medipol Başakşehir FK maçı 13 Ocak Çarşamba 2021 günü (bugün) saat 18:45'de ATV'de başlayacaktır.

TUZLASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Tuzlaspor - Medipol Başakşehir FK maçı A Spor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor ve ATV kanallarında yayınlanıyor.

TUZLASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK MAÇI HAKEMLERİ KİM?

TURGUT DOMAN(Hakem)

SAMET ÇİÇEK(1. Yardımcı Hakem)

MERT BULUT(2. Yardımcı Hakem)

İLKER YASİN AVCI(Dördüncü Hakem)

KEMAL ÇAKMAK(Gözlemci)

OZAN CANYURT(Temsilci)

ATALAY BAHAR(Temsilci)

REFİK EMRE(Temsilci)

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