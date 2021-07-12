Tuzlaspor, Marcus Pedersen ve Posmac Veaceslav ile anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuzlaspor, Marcus Pedersen ve Posmac Veaceslav ile anlaştı

Tuzlaspor, Marcus Pedersen ve Posmac Veaceslav ile anlaştı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Tuzlaspor, Norveçli forvet Marcus Pedersen ve Moldovalı savunma oyuncusu Posmac Veaceslav'ı kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig takımlarından Tuzlaspor, Norveçli forvet Marcus Pedersen ve Moldovalı savunma oyuncusu Posmac Veaceslav'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, geride kalan sezon Ankaraspor'da forma giyen 31 yaşındaki Pedersen ve Moldova takımlarından Sheriff'te top koşturan 30 yaşındaki Veaceslav ile anlaşıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Kulüplerin baskısı sonuç verdi! Yabancı sayısında 'Geri adım atmayız' diyen TFF, yeniden masaya oturuyor
Kulüplerin baskısı sonuç verdi! Yabancı sayısında "Geri adım atmayız" diyen TFF, yeniden masaya oturuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Murat Kurum Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Düm Tek Tek Zeynep Bastık
Spor Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Şaban Yılmaz Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tuzlaspor, Marcus Pedersen ve Posmac Veaceslav ile anlaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 16:13:21. #1.14#

title