Tuzlaspor, Marcus Pedersen ve Posmac Veaceslav ile anlaştı

TFF 1. Lig takımlarından Tuzlaspor, Norveçli forvet Marcus Pedersen ve Moldovalı savunma oyuncusu Posmac Veaceslav'ı kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig takımlarından Tuzlaspor, Norveçli forvet Marcus Pedersen ve Moldovalı savunma oyuncusu Posmac Veaceslav'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, geride kalan sezon Ankaraspor'da forma giyen 31 yaşındaki Pedersen ve Moldova takımlarından Sheriff'te top koşturan 30 yaşındaki Veaceslav ile anlaşıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay