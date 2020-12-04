Tuzlaspor - İstanbulspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
TFF 1. Lig'de 12. haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Tuzlaspor - İstanbulspor maçıdır. Peki Tuzlaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Tuzlaspor - İstanbulspor maçıdır. Peki Tuzlaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
TUZLASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Tuzlaspor- İstanbulspor maçı 4 Aralık Cuma günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.
TUZLASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Tuzlaspor- İstanbulspor maçı TRT Spor HD, Bein Sports Max, Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında yayınlanacaktır.
TUZLASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Tuzla Belediyesi Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.
TUZLASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
HÜSEYİN GÖÇEK(Hakem)
BAHTİYAR BİRİNCİ(1. Yardımcı Hakem)
FERDİ KARADORUK(2. Yardımcı Hakem)
FEVZİ ERDEM AKBAŞ(Dördüncü Hakem)
RECEP SÜRHAT MÜNİROĞLU(Gözlemci)
MURAT YAMAK(Temsilci)
AYDIN BALKANLI(Temsilci)
MURAT KANGALGİL(Temsilci)