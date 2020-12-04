Tuzlaspor - İstanbulspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tuzlaspor - İstanbulspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

04.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:29
Tuzlaspor - İstanbulspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de 12. haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Tuzlaspor - İstanbulspor maçıdır. Peki Tuzlaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Tuzlaspor - İstanbulspor maçıdır. Peki Tuzlaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

TUZLASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Tuzlaspor- İstanbulspor maçı 4 Aralık Cuma günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.

TUZLASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Tuzlaspor- İstanbulspor maçı TRT Spor HD, Bein Sports Max, Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında yayınlanacaktır.

TUZLASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tuzla Belediyesi Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

TUZLASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

HÜSEYİN GÖÇEK(Hakem)

BAHTİYAR BİRİNCİ(1. Yardımcı Hakem)

FERDİ KARADORUK(2. Yardımcı Hakem)

FEVZİ ERDEM AKBAŞ(Dördüncü Hakem)

RECEP SÜRHAT MÜNİROĞLU(Gözlemci)

MURAT YAMAK(Temsilci)

AYDIN BALKANLI(Temsilci)

MURAT KANGALGİL(Temsilci)

İlgili Haberler

Sivasspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Saat kaçta ne zaman başlayacak? Sivasspor - Göztepe maçı hakemleri kim?
Sivasspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Saat kaçta ne zaman başlayacak? Sivasspor - Göztepe maçı hakemleri kim?
Leicester City - Fulham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Leicester City - Fulham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
West Ham United - Aston Villa İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
West Ham United - Aston Villa İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Selahattin Demirtaş
Magazin Ivana Sert Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Mbaye Diagne Nacer Chadli Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak İzmir Şehit Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuzlaspor - İstanbulspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 10:29:02. #1.15#
title