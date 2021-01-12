Tuzlaspor, İsmail Haktan Odabaşı'yı kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tuzlaspor, İsmail Haktan Odabaşı'yı kadrosuna kattı

12.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:30
Tuzlaspor, İsmail Haktan Odabaşı'yı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Hekimoğlu Trabzon'dan İsmail Haktan Odabaşı'yı kadrosuna dahil etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Hekimoğlu Trabzon'dan İsmail Haktan Odabaşı'yı kadrosuna dahil etti.

Tuzlaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kendisine kulübümüze hoş geldin der, Tuzlaspor forması altında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

İstanbul ekibi dün de Sloven futbolcu Rajko Rotman'ı renklerine bağlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Erol Bulut İsmail Kartal Oğuzhan Özyakup Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Çocuk Kongre Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuzlaspor, İsmail Haktan Odabaşı'yı kadrosuna kattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 16:31:27. #1.15#
title