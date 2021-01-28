Tuzlaspor, Erkan Zengin'i transfer etti
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Tuzlaspor, Erkan Zengin'i transfer etti

28.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:13
Tuzlaspor, Erkan Zengin'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, tecrübeli futbolcu Erkan Zengin'i kadrosuna dahil etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, tecrübeli futbolcu Erkan Zengin'i kadrosuna dahil etti.

Adana Demirspor'dan ayrılan 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tuzlaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Erkan Zengin, Türkiye kariyerinde daha önce Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fatih Karagümrük'ün de formalarını giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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