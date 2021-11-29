Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi - Haberler Spor
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Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında bu akşam oynanacak Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında bu akşam oynanacak Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Tuzlaspor Kulübü Başkanı Recep Doğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vefa Stadı'nda saat 20.00'de başlaması gereken müsabakanın İstanbul'daki olumsuz hava şartları gerekçesiyle ertelendiğini bildirdi.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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