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Tuzlaspor BB Erzurumspor maçı ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tuzlaspor BB Erzurumspor maçı ertelendi

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında bu akşam oynanması planlanan Tuzlaspor-BB Erzurumspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

İSTANBUL (İHA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında bu akşam oynanması planlanan Tuzlaspor-BB Erzurumspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Tuzlaspor, bugün Vefa Stadı'nda BB Erzurumspor'u ağırlayacaktı. Ancak İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle müsabaka ertelendi. Karşılaşmanın hakemi Davut Dakul Çelik, sahaya çıkıp zemin ve hava koşullarının, mücadelenin oynanmasına elverişli olmadığına karar verdi.

Maçın ne zaman ve nerede oynanacağı ise TFF tarafından duyurulacak. - İSTANBUL

Tuzlaspor BB Erzurumspor maçı ertelendi

Tuzlaspor BB Erzurumspor maçı ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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