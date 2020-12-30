Tuzlaspor - Altay TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de ertelenen bazı maçlar bugün oynanacak. Bugün başlayacak maçlardan birisi Tuzlaspor - Altay maçıdır. Peki Tuzlaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?