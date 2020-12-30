Tuzlaspor - Altay TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
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Tuzlaspor - Altay TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

30.12.2020 12:06 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:09
Tuzlaspor - Altay TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de ertelenen bazı maçlar bugün oynanacak. Bugün başlayacak maçlardan birisi Tuzlaspor - Altay maçıdır. Peki Tuzlaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Tuzlaspor - Altay maçıdır. Peki Tuzlaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

TUZLASPOR - ALTAYMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Tuzlaspor - Altay maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:30 'da başlayacaktır. Maç erteleme maçıydı. Bugün oynanacak.

TUZLASPOR - ALTAYMAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Tuzlaspor - Altay maçı TRT Spor HD , Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86 kanallarında yayınlanacaktır.

TUZLASPOR - ALTAYMAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Vefa Stadı, İstanbul'da oynanacak.

TUZLASPOR - ALTAYMAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ALİ ŞANSALAN(Hakem)

DENİZ TURGUT(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET ALİ AKKOR(2. Yardımcı Hakem)

LEVENT BUĞRA VARTEMEL(Dördüncü Hakem)

TÜRKAY GÜDÜ(Gözlemci)

BOZKURT BERKER(Temsilci)

ENGİN IŞIK(Temsilci)

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