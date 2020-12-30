Tuzlaspor - Altay TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
TFF 1. Lig'de ertelenen bazı maçlar bugün oynanacak. Bugün başlayacak maçlardan birisi Tuzlaspor - Altay maçıdır. Peki Tuzlaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Tuzlaspor - Altay maçıdır. Peki Tuzlaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
TUZLASPOR - ALTAYMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Tuzlaspor - Altay maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:30 'da başlayacaktır. Maç erteleme maçıydı. Bugün oynanacak.
TUZLASPOR - ALTAYMAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Tuzlaspor - Altay maçı TRT Spor HD , Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86 kanallarında yayınlanacaktır.
TUZLASPOR - ALTAYMAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Vefa Stadı, İstanbul'da oynanacak.
TUZLASPOR - ALTAYMAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
ALİ ŞANSALAN(Hakem)
DENİZ TURGUT(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET ALİ AKKOR(2. Yardımcı Hakem)
LEVENT BUĞRA VARTEMEL(Dördüncü Hakem)
TÜRKAY GÜDÜ(Gözlemci)
BOZKURT BERKER(Temsilci)
ENGİN IŞIK(Temsilci)