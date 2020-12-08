Tuzlaspor: 0-2
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Tuzlaspor: 0-2

08.12.2020 18:22 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:26
Tuzlaspor: 0-2

STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Emre Kargın, Muhammet Yumak, Ali Can AlpESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Sezgin, Onur, Alimi, Tolga (Dk.77 Kaan), Erdal, Bilal, Furkan, Mehmet, Mevlüt, Sholaja (Dk.90 Talha)TUZLASPOR: Haydar - İsmail (Dk.77 Ferhat), Gökcan, Segbefia, Aosman, Cajic (Dk.32 Ahmet), Pucko (Dk.

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Emre Kargın, Muhammet Yumak, Ali Can Alp

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Sezgin, Onur, Alimi, Tolga (Dk.77 Kaan), Erdal, Bilal, Furkan, Mehmet, Mevlüt, Sholaja (Dk.90 Talha)TUZLASPOR: Haydar - İsmail (Dk.77 Ferhat), Gökcan, Segbefia, Aosman, Cajic (Dk.32 Ahmet), Pucko (Dk.56 Onat), Erdem, Rosario, Yasin, TarıkGOLLER: Dk.59 Onat, Dk.69 Rosario (Tuzlaspor)KIRMIZI KART: Dk.47 Furkan (Eskişehirspor)SARI KARTLAR: İsmail, Ahmet, Yasin, Ferhat (Tuzlaspor) - Erdal, Sezgin (Eskişehirspor)

TFF 1'nci ligi 14'ncü hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-0 yenildi.8'nci dakikada Cajic'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Rosario'nun sert vuruşunu kaleci Ekrem güçlükle çıkardı.30'ncu dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Sholaja'nın sert şutu kaleci Haydar'da kaldı.59'nci dakikada Gökcan'ın şutu kaleci Erkem'den dönerken, tamamlayan Onat topu ağlara gönderdi: 0-1.67'nci dakikada Ahmet Yazar'ın 30 metreden çektiği müthiş şut direkten geri döndü.69'ncu dakika Ahmet'in ceza sahasında verdiği pasta, Rosario topu ağlara gönderdi: 0-2.

74'ncü dakikada Sholaja ceza sahası dışından sert vurdu. Topu kaleci Haydar parmaklarının ucuyla dışarı çeldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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