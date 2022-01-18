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Tuzlama çalışmaları başladı

Tuzlama çalışmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Pazaryeri'nde etkisini gösteren kar yağışı sonrası belediye ekipleri, araçların buzlanmadan dolayı herhangi bir kazaya sebep vermemesi için ilçe genelinde tuzlama çalışmalarına başladı.

Pazaryeri'nde etkisini gösteren kar yağışı sonrası belediye ekipleri, araçların buzlanmadan dolayı herhangi bir kazaya sebep vermemesi için ilçe genelinde tuzlama çalışmalarına başladı.

İlçede kar yağışı şiddetini artırırken, belediye araçları ve iş makineleri tarafından ilçe hastanesi çevresi başta olmak üzere tuzlama çalışmaları ana arterlerde devam ediyor. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, tuzlama çalışmalarının gün boyu süreceğini anlatarak, "Herhangi bir buzlanma ve kazaların önlenmesi amaçlı tuzlama çalışmalarına belediyemiz ekipleri başladı. Belediye olarak tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz şiddetli bir kar yağışına 7/24 hazırdır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Tuzlama çalışmaları başladı

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Pazaryeri, Hisarcık, kar, Yerel, Haber

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