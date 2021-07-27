Tuzlalı sporseverler ayak tenisi turnuvasında bir araya geldi
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Tuzlalı sporseverler ayak tenisi turnuvasında bir araya geldi

Tuzlalı sporseverler ayak tenisi turnuvasında bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tuzlalı sporseverler, Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği Ayak Tenisi Turnuvası'nda bir araya geldi.

Tuzlalı sporseverler, Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği Ayak Tenisi Turnuvası'nda bir araya geldi. Gündüz başlayan turnuva, hava kararınca son buldu. Zorlu mücadelelere ev sahipliği yapan turnuva, keyifli anların yaşanmasına sahne oldu

Tuzla Belediyesi, 1 Temmuz tarihinde başlayan yeni normalleşme dönemi sonrasında spor aktiviteleri düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'na, Tuzlalı sporseverler yoğun ilgi gösterdi. 7'den 70'e kadın ve erkek sporseverin katıldığı turnuva, Türkiye'nin ilk gemi gençlik gemisi olan Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nin önünde yapıldı. Sahile kurulan sahalarda 3'erli takımlar halinde yapılan kıyasıya mücadeleler gündüz başladı, hava kararınca sona erdi. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyet gösterildiği turnuvada, şampiyon olan takımın sevinci kameralara yansıdı. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalya verildi.

"Mükemmel bir organizasyon oldu"

Şampiyon olan takımın oyuncusu olan bir vatandaş" Turnuvanın duyurusunu görünce çok heyecanlandık. Arkadaşlarımız ile katılmaya karar verdik. Biz kendi aramızda ayak tenisi oynuyorduk. Tuzla Belediyesi'ne bu turnuvayı düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir organizasyon oldu. Katılımcılar da çok kuvvetliydi. Çok güzel maçlar oldu. Sonunda kazanan olduğumuz için çok mutluyuz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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