Tuzlalı gönüllülere 'Gönüllüler Günü' sürprizi
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Tuzlalı gönüllülere 'Gönüllüler Günü' sürprizi

05.12.2020 18:18 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:33
Tuzlalı gönüllülere 'Gönüllüler Günü' sürprizi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı'nın 12 komisyonunda görev alan, Tuzla'da sokak sokak, ev ev dolaşarak ihtiyaç sahiplerini belirlenmesinde aktif rol oynayan yaklaşık 4500 kadın gönüllüye, Gönüllüler Günü münasebetiyle teşekkür mektubu göndererek, "İhtiyaç duyduğumuz...

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı'nın 12 komisyonunda görev alan, Tuzla'da sokak sokak, ev ev dolaşarak ihtiyaç sahiplerini belirlenmesinde aktif rol oynayan yaklaşık 4500 kadın gönüllüye, Gönüllüler Günü münasebetiyle teşekkür mektubu göndererek, "İhtiyaç duyduğumuz her anda Tuzla halkının iyiliği için çalışan Gönül Elleri Çarşısı'ndaki Kadın Kent Gönüllülerimiz, Kent Konseyi'nde yüreği iyilik için çarpan tüm gönüllülerimiz, Tuzla sizlerle daha güzel" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'da Gönül Elleri Çarşısı'nda ve Kent Konseyi'nde gönüllü faaliyetlerde bulunan gönüllülerin Gönüllüler Günü'nü kutladı. Başkan Yazıcı, her bir gönüllünün evine, 'Dünya Gönüllüler Gününüz Kutlu Olsun' yazılı kahve fincanı, kahve, çikolata ve kişiye özel yazılmış mektup gönderdi. Başkan Yazıcı'nın gönderdiği hediyeler, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Yönetim Kurulu üyeleri tarafından koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uygun olarak ulaştırıldı.

 "ULAŞAMADIĞIMIZ VATANDAŞIMIZ KALMAMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPTIK"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bizler, 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir' diyen bir medeniyetin evlatları olarak, göreve başladığımız 2009 yılından itibaren Tuzla'da ulaşamadığımız ve derdini dinleyemediğimiz vatandaşımız kalmaması için çalışmalar yaptık. Bu doğrultuda, içerisinde bulunduğumuz salgın şartlarında dahi sokak sokak, ev ev, kapı kapı gezerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, dünyamızı paylaştığımız minik dostlarımızı ve doğamız ile ilgili çalışmalarda bulunan tüm gönüllülerimize canı yürekten teşekkür ederim. İhtiyaç duyduğumuz her anda Tuzla halkının iyiliği için çalışan Gönül Elleri Çarşısı'ndaki Kadın Kent Gönüllülerimiz, Kent Konseyi'nde yüreği iyilik için çarpan tüm gönüllülerimiz, Tuzla sizlerle daha güzel" dedi.

 "GÖNÜLLÜLERİMİZE CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDERİM"

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı," Sadece kendileri için yaşamayan, başkaları için de bir şeyler yapmaya gayret gösteren tüm kalplere sesleniyorum. Dünya Gönüllüler Gününüz kutlu olsun. Bir yetimin başını okşayabilmek, bir evin eksiğini giderebilmek, bir kadının hayatına ışık tutup onu karanlıktan kurtarabilmek, bir yaşlıyı evinde ziyaret edip onu mutlu edebilmek, bir engellinin engeline rağmen neler yapabileceğini ona göstermek, bir kadına üretmenin zevkini yaşatabilmek bize eşsiz mutluluklar yaşattı. Bu mutluluğumuza ortak olan ve bizleri bu yolda yalnız bırakmayan Tuzlalı kadınlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Tuzlalı gönüllülere 'Gönüllüler Günü' sürprizi
Tuzlalı gönüllülere 'Gönüllüler Günü' sürprizi
Tuzlalı gönüllülere 'Gönüllüler Günü' sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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