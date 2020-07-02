Tuzlalı gençler, ihtiyaç sahipleri için tohumları toprakla buluşturdu
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Tuzlalı gençler, ihtiyaç sahipleri için tohumları toprakla buluşturdu

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM) ve Bilgi Evi öğrencileri, belediye tarafından hayata geçirilen "Benim Bostanım Projesi" çerçevesinde ihtiyaç sahipleri için tohum ekti.

Tuzlalı gençler, ihtiyaç sahipleri için tohumları toprakla buluşturdu
02.07.2020 21:37 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:00

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM) ve Bilgi Evi öğrencileri, belediye tarafından hayata geçirilen "Benim Bostanım Projesi" çerçevesinde ihtiyaç sahipleri için tohum ekti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Mutluluk Merkezinin daimi sakinleri 65 yaş üstü Tuzlalılar, sebze-meyve yetiştiriciliğiyle ilgili deneyimlerini, ilk kez toprakla buluşan 4. sınıf ve lise öğrencisi 20 gönüllü genç ile paylaştı.

Ziraat mühendisi Ömer Yaprak da sebze-meyvenin ekilmesinden bakımına ve hasadına kadar ki süreçlerle ilgili teknik bilgileri gençlere aktardı.

Aldıkları bilgileri Tuzla Mutluluk Merkezinin organik bahçesinde uygulayan gençler, domates, biber, mısır, patlıcan yetiştirmek üzere ilk tohumlarını toprakla buluşturdu.

Bütün gün toprakla haşır neşir olan gençler, bakımı gelen sebze-meyvelerle ilgilenmenin yanı sıra bahçeden topladıkları domates ve salatalıkları da Tuzla Belediyesinin belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere teslim edecek.

Etkinliğe katılan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, projeyle amaçlarının gençlere toprağı sevdirmek olduğunu belirtti.

Gençlerin, büyüklerin toprağa olan aşkına bahçede bizzat şahit olduğunu aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin ihtiyaç sahipleri için kendi elleriyle yiyecek üretiyor olmaktan ciddi anlamda mutluluk duyduklarını gördüm. Hatta bir gencimizden 'Toprak kokusunu içime çektim, mutlu oldum' diye bir cümle duydum. Gençlerimizin bu güzel duygularına, toprakla haşır neşir olmalarına şahit olmak beni de ciddi anlamda mutlu etti. Tüketen değil de üreten bir toplum olmamız gerektiğini Tuzlalı gençlerimize aşılamak için çalışıyoruz. Ülke olarak üretime, tarıma ve toprağa, doğal organik tüketime yönelmeliyiz.

Burada dönümlerce bahçemizde büyüklerimiz domates, salatalık, mısır, fasulye, patlıcan, ceviz, erik, üzüm gibi pek çok çeşit ürün yetiştiriyor. Bahçemizde kimyasal ilaçlara yer yok. Organik gübre kullanıyoruz. Normal zamanlarda bahçemizde uğraşan Tuzlalı sakinlerimize bahçeye girdiklerinde yaşlarını sorsaydınız hepsi 65 yaş üstü olduklarını söylerlerdi. Şimdi sorsanız hepsi en fazla 40'ına bile varmamış genç kadın ya da genç adam olduklarını söyleyeceklerdir. Bahçemizde kendilerini olduklarından daha enerjik ve genç hissettiklerini her fırsatta dile getiriyorlar. Genç ve mutlu kalmanın, huzurun, sevginin daha saymakla bitiremeyeceğim bütün güzelliklerin anası topraktır. Bu bilinçle toprağımıza, geleceğimize sahip çıkmalıyız."

Kaynak: AA

Manşet

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