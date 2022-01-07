Son dakika haber | Tuzlalı çocuklardan yürekleri ısıtan görüntü

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzlalı çocuklardan yürekleri ısıtan görüntü

İSTANBUL Tuzla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tuzla'nın Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan Batu Sokak'ta kaldırım çalışması yaptılar. Belediye ekiplerinin kendi mahallesi için yaptığı çalışmayı gören mahallenin çocukları belediye personeliyle birlikte çalışmalara katıldılar. Ortaya renkli görüntüler çıkarken, durumdan haberdar olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, çocuklara teşekkür ederek ödül olarak pizza ve oyuncak gönderdi.

Tuzla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tuzla'nın Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan Batu sokak üzerinde bulunan kaldırımları yenileme çalışmaları gerçekleştirdiler. Bu çalışmalar sırasında Batu Sokak'ta oturan ve yaşları 4 ile 6 arasında değişen 5 çocuk, belediye personellerine yardım ederek kaldırımı beraber ördüler. Kaldırım örme çalışmasına kum desteği veren çocuklar, ayrıca mala yardımıyla kaldırım düzleme çalışması da yaptılar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı durumdan haberi olması üzerine, çocuklara teşekkür ederek ödül olarak pizza ve oyuncak gönderdi. Yürekleri ısıtan görüntülerin yaşandığı kaldırım yapma çalışmaları, kameralara saniye saniye yansıdı.

"Ama okusunlar"

Kaldırım çalışmaları sırasında çocukların yardım etmek istediklerini belirten belediye personeli, "Biz burada rutin kaldırım çalışması yapıyoruz. Çocuklar geldi yardım etti bize. Biz de teşekkür ettik. Başkanımızda yemek sözü vermiş. Yemeklerini söyledik, başkanımızın gönderdiği hediyeleri verdik. Gelecekleri iyi ama okusunlar" dedi.