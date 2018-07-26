Tuzlada Fabrika Yangını

Tuzlada Fabrika Yangını

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL DHATuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik fabrikasında yangın çıktı.

Tuzlada Fabrika Yangını

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL DHA

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik fabrikasında yangın çıktı. Havalandırma bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin Çalışması

-Olay yerine gelen polisler

-Fabrikada alınan güvenlik önlemleri

-Genel ve detay

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