Tuzlada Fabrika Yangını
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL DHATuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik fabrikasında yangın çıktı.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL DHA
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik fabrikasında yangın çıktı. Havalandırma bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin Çalışması
-Olay yerine gelen polisler
-Fabrikada alınan güvenlik önlemleri
-Genel ve detay