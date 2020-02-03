Tuzla'ya şehit ateşi düştü

03.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:07

SURİYE İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir 'in şehadet haberi ailesine verildi. Şehidin anne ve babasının şehidin ablasının evinde olduğu öğrenilirken, ailenin Tuzla 'da yaşadığı evin sokağına Türk bayrakları asıldı.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in (31) şehadet haberi, İstanbul'da yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Tuzla'da şehidin ailesinin yaşadığı evin sokağına Türk bayrakları asılırken, şehidin ağabeyi Mücahit Demir taziyeleri kabul etti. Halil Demir'in şehadet haberini kızlarının evinde öğrenen baba Süleyman ve anne Süheyla Demir Tuzla'daki evlerine doğru hareket etti.

"VATAN SAĞ OLSUN" Şehidin ağabeyi Mücahit Demir, "Haberi sabah aldım. Akşam arkadaşa söylemiş 'Suriye tarafına geçiyorum' diye. Bize öyle şeyleri söylemezdi. Sabah komutanlar geldi. Onlar haber verdiler. En son ben 1 hafta önce görüşmüştüm. Her akşam annemle konuşuyorlardı. Annem ve babam yolda onlar da geliyor. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

- İstanbul