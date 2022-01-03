Tuzla'ya geçen yıl 11 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı - Haberler
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Tuzla'ya geçen yıl 11 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Tuzla Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 150 bin ağaç ve çiçek dikimi gerçekleştirilirken 11 bin metrekare yeşil alan kullanıma açıldı.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 150 bin ağaç ve çiçek dikimi gerçekleştirilirken 11 bin metrekare yeşil alan kullanıma açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışını, iklim koruma programları ile birleştiren Tuzla Belediyesi, 2021 yılında da karbon ayak izini düşüren, çevreye duyarlı, alternatif enerji kaynaklarını kullandı. Yıl boyunca yapılan çalışmalar kapsamında Tuzla Belediyesi ekipleri 150 bin ağaç ve çiçek dikti, 11 bin metrekare yeşil alanı kullanıma açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "En önemli önceliklerimizden bir tanesi, çevreci, karbon ayak izini düşüren, iklim politikalarımıza uygun aynı zamanda çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Belediyemizde görev yapan her arkadaşım, bu misyonumuzu bilerek hareket eder. Yıl boyunca ağaç ve çiçek dikimi yaptık. Bu çiçeklerimizin bazılarını da kendi atölyelerimizde yetiştirdik. Park sayımızı artıracak çalışmalar gerçekleştirdik. 2022 yılında da karbon ayak izini düşürecek, çevreci ve iklim politikalarımıza uygun çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Tuzla'ya geçen yıl 11 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı

Tuzla'ya geçen yıl 11 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı

Tuzla'ya geçen yıl 11 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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