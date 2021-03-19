Tuzla ve Küçükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
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Tuzla ve Küçükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

19.03.2021 11:04 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:31

Tuzla'da motosiklete tutunarak yolculuk yapan 2 patenli, yürekleri ağza getirdi.

Tuzla'da motosiklete tutunarak yolculuk yapan 2 patenli, yürekleri ağza getirdi. Küçükçemecede de D-100 yan yol Avcılar istikametinde 2 gencin patenleri ile araçların arasında yolculuk yapması korkuttu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde motosiklete tutunarak yolculuk yapan 2 patenli çocuk yürekleri ağza getirdi. Motosikletin arkasına takılan çocuklarda herhangi bir kask veya koruma amaçlı malzeme bulunmazken, motosiklet sürücüsünün trafikte bu şekilde ilerlemesi başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Tehlikeli yolculuğun başka bir adresi de Küçükçekmece oldu. D-100 yan yol Avcılar istikametinde 2 gencin patenleri ile araçların arasında yolculuk yapması kameraya yansıdı. Gençlerin yolda yaptıkları tehlikeli hareketler görenleri korkuttu. Patenli gençler oluşturdukları tehlikenin farkında olmadan yolculuklarına yol kenarında devam ettiler.

 


- İstanbul
Tuzla ve Küçükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Tuzla ve Küçükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Tuzla ve Küçükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Tuzla ve Küçükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Tuzla ve Küçükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:07:36. #1.16#
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