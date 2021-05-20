TUZLA VE ESENYURT'TAKİ KAÇAK SİGARA OPERASYONU KAMERADA
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TUZLA VE ESENYURT'TAKİ KAÇAK SİGARA OPERASYONU KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUZLA ve Esenyurt'ta piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olan 105 bin 750 paket kaçak sigara ile kaçak eşya naklinde kullanılan 2 kamyon da ele geçirildi.

TUZLA ve Esenyurt'ta piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olan 105 bin 750 paket kaçak sigara ile kaçak eşya naklinde kullanılan 2 kamyon da ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanırken, operasyon anları da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, doğu ve güneydoğu bölgesinden içerisine çok sayıda sigara paketi gizlenmiş olan ve yasal kargo süsü verilmiş iki kamyonun İstanbul'a getirildiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler dün ve önceki gün Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde Öfke isimli hassas burunlu polis köpeği ile 2 kamyona operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında kamyonların arka kasasına saklanmış şekilde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olan 105 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara, kaçak eşya naklinde kullanılan 2 kamyon ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin ise adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

TUZLA VE ESENYURT'TAKİ KAÇAK SİGARA OPERASYONU KAMERADA
TUZLA VE ESENYURT'TAKİ KAÇAK SİGARA OPERASYONU KAMERADA
TUZLA VE ESENYURT'TAKİ KAÇAK SİGARA OPERASYONU KAMERADA
TUZLA VE ESENYURT'TAKİ KAÇAK SİGARA OPERASYONU KAMERADA
TUZLA VE ESENYURT'TAKİ KAÇAK SİGARA OPERASYONU KAMERADA
TUZLA VE ESENYURT'TAKİ KAÇAK SİGARA OPERASYONU KAMERADA
TUZLA VE ESENYURT'TAKİ KAÇAK SİGARA OPERASYONU KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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