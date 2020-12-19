Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş akını yaşanıyor
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Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş akını yaşanıyor

19.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:16
Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş akını yaşanıyor

Türkiye'de, göçmen kuşlar için önemli sulak alanlardan Milas'taki Tuzla Sulak Alanı, flamingo ve farklı türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'de, göçmen kuşlar için önemli sulak alanlardan Milas'taki Tuzla Sulak Alanı, flamingo ve farklı türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Tuzla Sulak Alanı, her yıl farklı türlerde göçmen kuşların akınına uğruyor.

Göçmen kuşlar için önemli sulak alanlardan biri olan bölgeye, bu yıl da gelen kuşlar arasında çok sayıda flamingo, balıkçıl ve yabani ördek yer alıyor.

Vatandaşlar da kuşların oluşturduğu görsel şöleni izlemi fırsatı yakalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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