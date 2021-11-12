DOĞAL TABİAT PARKI'NA BİNLERCE FLAMİNGO GELDİ

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - MUĞLA'nın Milas ilçesinde, binlerce flamingo Tuzla Sulak Alanı'na akın etti. Flamingolar görenleri kendine hayran bıraktı.

Bodrum'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan Tuzla Sulak Alanı'na Doğal Tabiat Parkı'na binlerce flamingo geldi. Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşadıkları bilinen flamingolar koruma altına alınan alanda görsel şölen oluştururken, flamingoların nisan ayına kadar konakladıkları bildirildi. İzleyenleri kendisine hayran bırakan flamingoların yanı sıra bölge, pelikan, boz ördek, balıkçıl, bataklık ve kırlangıç gibi değişik kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan, kuş gözlemcileri ve fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmez mekanı olan Tuzla Sulak Alanı'na her yıl yüzlerce çeşit göçmen kuş akın ediyor.