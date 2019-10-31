Tuzla Sulak Alanı'na flamingo akını

31.10.2019 19:24

Türkiye'de, göçmen kuşlar için önemli sulak alanlardan Milas'taki Tuzla Sulak Alanı'na gelen flamingo ve farklı kuş türleri görsel şölen oluşturuyor.

Yıl boyunca farklı kuş türlerine ev sahipliği yapan Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'ndeki Tuzla Sulak Alanı, flamingolarla renklendi.

Milas-Bodrum kara yolu kenarında bulunan sulak alana gelenler, kıyıya yakın noktalarda beslenen flamingoları görüntüleme fırsatı buldu.

Boğaziçi Mahallesi Muhtarı Ferhat Karakoyun, flamingoların alana her yıl ekim ve kasım gibi geldiğini söyledi.

Sulak alanı flamingoların yanı sıra pelikan, ördek türleri, balıkçıl, kaz, su tavuğu gibi pek çok kuşun beslenme ve barınma yeri olarak seçtiğini ifade eden Karakoyun, şöyle konuştu:

"Yöreye ilgiyi bir hayli artıran flamingolar ve diğer kuş türlerini korumak için bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. Sulak alanımızın misafirleri gelmeye başladılar. Kışı burada geçirecek flamingolar ve diğer kuşlar, bölgeye gelen herkesten ilgi görüyor. Özellikle sabahın ilk ışıklarında ve gün batımında eşsiz görüntüler sunan flamingoları görüntülemek için bölgemize gelen birçok ünlü fotoğrafçı var. Tuzla Sulak Alanı'nda turizmin gelişmesi için kuş gözlem kuleleri ve yürüyüş yolları yapımını kapsayan bir proje hazırlanmıştı. Bu projenin bakanlığımız tarafından hayata geçirilmesi, bölgemiz turizmi ve sulak alanın korunması için büyük önem taşıyor."

Milas-Bodrum kara yolundaki Tuzla Sulak Alanı, flamingo ve farklı türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor

Boğaziçi Mahallesi Muhtarı Ferhat Karakoyun:

"Sulak alanımızın misafirleri bir bir gelmeye başladılar. Kışı burada geçirecek flamingolar ve diğer kuşlar, bölgeye gelen herkesten ilgi görüyor"

Türkiye'de, göçmen kuşlar için önemli sulak alanlardan Milas'taki Tuzla Sulak Alanı'na gelen flamingo ve farklı kuş türleri görsel şölen oluşturuyor.

Yıl boyunca farklı kuş türlerine ev sahipliği yapan Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'ndeki Tuzla Sulak Alanı, flamingolarla renklendi.

Milas-Bodrum kara yolu kenarında bulunan sulak alana gelenler, kıyıya yakın noktalarda beslenen flamingoları görüntüleme fırsatı buldu.

Boğaziçi Mahallesi Muhtarı Ferhat Karakoyun, flamingoların alana her yıl ekim ve kasım gibi geldiğini söyledi.

Sulak alanı flamingoların yanı sıra pelikan, ördek türleri, balıkçıl, kaz, su tavuğu gibi pek çok kuşun beslenme ve barınma yeri olarak seçtiğini ifade eden Karakoyun, şöyle konuştu:

"Yöreye ilgiyi bir hayli artıran flamingolar ve diğer kuş türlerini korumak için bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. Sulak alanımızın misafirleri gelmeye başladılar. Kışı burada geçirecek flamingolar ve diğer kuşlar, bölgeye gelen herkesten ilgi görüyor. Özellikle sabahın ilk ışıklarında ve gün batımında eşsiz görüntüler sunan flamingoları görüntülemek için bölgemize gelen birçok ünlü fotoğrafçı var. Tuzla Sulak Alanı'nda turizmin gelişmesi için kuş gözlem kuleleri ve yürüyüş yolları yapımını kapsayan bir proje hazırlanmıştı. Bu projenin bakanlığımız tarafından hayata geçirilmesi, bölgemiz turizmi ve sulak alanın korunması için büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA